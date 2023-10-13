Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve turizm bileşenlerinin İskandinav pazarı için görüşmelerini sürdürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın Finlandiya’dan misafirleri vardı. Daralan İskandinav pazarının 90’lı yıllarda olduğu gibi tekrar canlanması ve Finli turistlerin Marmaris’i tercih etmesi için çalışmalar yürüten Başkan Oktay ve turizm bileşenleri Finlandiya’nın en önemli tur operatörlerinden üst düzey yöneticilerini Marmaris’te ağırladı.

Tur operatörü CEO’su Timo Kousa, Marmaris Temsilcisi Titta Redsven’in de içinde bulunduğu heyete Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli ile birlikte Marmaris’in tarihi bölgelerini gezdiren Oktay, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Başkan Mehmet Oktay, “Marmaris’in turizm bileşenleri olarak yaptığımız çalışmaları ve yeni sezona dair hazırlıklarımızı anlatarak Finli dostlarımızı Marmaris’e beklediğimizi aktardık” dedi.