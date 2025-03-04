Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, bebeklerde işitme kaybının erken teşhisinin önemine dikkat çekerek, "İşitme kaybı, bin canlı doğumda 1 ila 3 bebekte görülüyor" dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, işitme kaybı bulunan bebeklerin altı aydan önce gerekli tedavi ve desteği alması gerektiğine vurgu yaptı Damkacı, "İşitme kaybı, bin canlı doğumda 1 ila 3 bebekte görülüyor. Ancak işitme kaybı tespit edilen çocukların, erken dönemde müdahalelerle dil gelişiminde normal sınırda sonuçlar alabilmesi mümkündür. İşitme kaybı bulunan bebeklerin altı aydan önce gerekli tedavi ve desteği alması gerekir. Erken dönemde yapılan taramalarla, üç yaşında dil gelişimi testlerinde normal sonuçlar alınabiliyor. 2008 yılında başlatılan ve şu anda 81 ilde uygulanan Yenidoğan Tarama Programı kapsamında, her bebek hastaneden taburcu olmadan önce işitme tarama testinden geçiriliyor. Programın amacı, işitme kaybı olan bebeklerin erkenden tanı alıp, gerekli cihazlara kavuşarak rehabilitasyon süreçlerine başlamasını sağlamaktır" dedi.

"Bu test, bebeklerin işitme kaybı olup olmadığını hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etmek için uygulanmaktadır"

Damkacı, yenidoğan tarama testlerinin bebeklerin baş bölgesine ve kulak çevresine elektrotlar yerleştirilerek gerçekleştirildiğini belirterek, "Kulaklıklardan gönderilen seslere karşı oluşan elektriksel aktiviteler bilgisayar aracılığıyla inceleniyor. Bu test, bebeklerin işitme kaybı olup olmadığını hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etmek için uygulanmaktadır" dedi.