Van Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların sessiz dünyasını müzik şöleniyle şenlendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların sessiz dünyasını müzik şöleniyle şenlendirdi.

Her gruptan engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak için farkındalık çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Kocaeli Park’ta düzenlenen etkinlikte işitme engelli bireyler ve ailelerine Van kahvaltısı ikram edildi. İkramın ardından katılımcılar için mini bir konser verildi. Konserde sahne alan Ferhat Tok ve Elif Abalı, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Türkçe ve Kürtçe seslendirilen şarkılarla halay çeken engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Düzenlenen farkındalık etkinleri için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Van İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Aydın Türk, “Bu organizasyonda emeği geçen başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler her gruptan engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için çok önemlidir. Bugün işitme engelli vatandaşlarımız burada çok güzel vakit geçirdiler. Organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Renkli görüntülerle son bulan etkinliğin, önümüzdeki hafta bedensel engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılıyla devam edeceği belirtildi.