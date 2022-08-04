Safranbolu Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Ersöz ve Yakup Ümit Kıhtır, İl Müdürümüz Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, İl Temsilcisi Musa Özyıldırım, milli takımlar antrenörü Ali Metin, kulüp yöneticileri ve sporseverler katıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası müsabakaları Karabük’te başladı.

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