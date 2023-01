İşitme engelliler için sesin doğala yakın haliyle algılanmasını imkan veren ve şarj edilerek kullanım sağlayan TÜBİTAK destekli olarak geliştirilen yerli ve milli işitme cihazının tanıtımı yapıldı.

İşitme engelliler için sesin doğala yakın haliyle algılanmasını imkan veren ve şarj edilerek kullanım sağlayan TÜBİTAK destekli olarak geliştirilen yerli ve milli işitme cihazının tanıtımı yapıldı.

Teknolojik gelişmeler toplumun her alanında etkisini gösterirken bir işitme cihazı üreticisi firmanın TÜBİTAK’ın desteğiyle geliştirdiği "Transducers in the ear (Tie)" adlı teknolojinin tanıtımı Beyoğlu’ndaki bir otelde yapıldı. Etkinlikte cihaza ilişkin bilgi verilirken İÇEV (İşitme Engelli Bireyler Eğitim Vakfı) Hentbol takımında yer alan işitme engelli oyuncular da cihazla ilgili deneyimlerini paylaştı. Cihazın diğer ürünlerden farkında ilişkin konuşan Ear Technic AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç, “Cihaz beyin dostu çünkü sesi rahat anlayabiliyor. Beyin o sesi dinlediği zaman yorulmuyor çünkü bazen bir radyoyu düşünün hışırtı varsa kaybeder, kapatır gidersiniz, bu cihazla öyle bir durum yok. Diğer cihazlarla farkı şu; mevcut olan, geleneksel cihazlar hoparlör mikrofonu kulak arkasına takıyor. Dolayısıyla kulak kepçesinin bütün fonksiyonları kayboluyor. Rüzgarın sesini, hışırtısını yaklaşık 22 desibel, gürültüleri aşağı çekiyor, ünsüz harfleri güçlendirebiliyor ki kelimeler rahat anlaşılabilsin diye geniş frekansta sesi sunabiliyor. Pil değişime son diyoruz artık işitme cihazını 3 saat şarj ederek yaklaşık 18 saat kullanabiliyoruz. Ürünümüz yerli ve milli, ABD’de patenti alındı. Sürekli gelişen bir ürün, şu anda 3’üncü neslini çıkarmaya çalışıyoruz. Dünyanın 50 ülkesine de ihracatı var” şeklinde konuştu.

Cihazı kullanan 25 yaşındaki sporcu Beyza Nur Şahin, “Bu cihaz tabii ki de duymamın daha verimli olmasını sağladı. Özellikle maçlarda arkadaşlarla olan iletişimimi, hocamı daha iyi anlamama gibi faydaları oldu. Maç atmosferi, taraftar, düdük sesi o an çok gürültülü bir ortam olduğu için de zor oluyor ama yeni cihazla, teknolojiyle daha iyi oluyor” ifadelerini kullandı.