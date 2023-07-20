DÜZCE(İHA) – Düzce İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Salih Birinci şampiyon, Yunus Emre Caklı ise ikinci oldu.

Düzceli sporcular başarıdan başarıya koşuyor. 18-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa’da yapılan İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporculardan Salih Birinci şampiyon, Yunus Emre Caklı ise ikinci olarak Düzce’yi temsil ettiler.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı Türkiye Şampiyonasında derece yapan sporcuları ve antrenörü tebrik eder, başarılarının devamı diledi.