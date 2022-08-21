Bingöl’ün Solhan ilçesinde açılan işaret dili kursuna gelen ve çoğunluğu kamu kurumdaki çalışanlardan oluşan kursiyerler, eğitim alarak işitme engelli bireylerle iletişim kurmak istiyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde açılan işaret dili kursuna gelen ve çoğunluğu kamu kurumdaki çalışanlardan oluşan kursiyerler, eğitim alarak işitme engelli bireylerle iletişim kurmak istiyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde işaret dili kursu açıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursun çoğunluğu kurumlarda çalışanlarından oluşurken, kursiyerler işaret dilini öğrenerek işitme engelli bireyleri anlayıp yardımcı olmak istiyor.

İşaret Dili Eğitmeni Remziye Ercan, “İşaret dili serüvenim 2015 yılında evimizi taşımamızla karşı komşumuzun çocuğuyla beraber başladı. Çünkü kendisi hem işitme hem de bedensel engelli bir bireydi. Biz onunla vakit geçirmeye başladığımız dönemde ben onunla anlaşamadığım için sürekli kız kardeşini gönderirdi yanında. Daha sonra ben de düşündüm neden ben onunla daha iyi bir iletişim kurabilmek için bu dili öğrenmiyorum ki diye. Bir arayışa girdim. Daha sonra eğitimlerimi tamamladım. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra Halk Eğitim bünyesinde bu eğitimi almak isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya başladım. Çünkü onlar sesini duyuramıyor bizim onların sesi olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kursu ziyaret eden Solhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Güneş, “Bu kursumuzun amacı toplumdaki işitme engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare olmak. Solhan’da bu kursu veren usta öğreticimiz var. Bundan biz faydalanmak istedik. Özellikle kamu kuruluşlarında çalışan memurların bu kursu almasını istiyoruz, önemsiyoruz, destekliyoruz. Çünkü toplumdaki işitme engelli bireyler, birçok yerde sıkıntılarını dile getirememekte, dertlerini anlatamamakta. Bundan dolayı biz tüm toplumu, özellikle kamu çalışanlarının bu kursu almasını önemsiyoruz. Kursumuzu biz 120 saat olarak planladık haftada 30 saat olarak veriyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmet Merkezi personellerinden Rümeysa Öğüt ise “Yaptığımız iş gereği sürekli engelli bireylerle temas halinde oluyoruz. Yaptığımız hane incelemelerinde özellikle işitme engelli bireylerle iletişim kurmakta zorlandığımızı ve bir başkası aracılığıyla iletişim kurduğumuzu fark ettik. Bu aradaki aracıyı kaldırıp direkt olarak temasa geçebilme adına da işaret dili eğitimini almaya karar verdik ve kursa katıldık” dedi.