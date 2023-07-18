10 yıla yakın İşitme Engelliler Milli takımında tercüman olarak görev yapan Manavgat Kaymakamlığı İşitme Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, işitme Engelliler Futbol Milli Takım Antrenörü oldu.

Antalya ve Manavgat işitme Engelliler Futbol takımında 25 yıla yakın bir süredir tercüman, koordinatör ve antrenör olarak görev yapan, 2012 yılından beri de İşitme Engelliler Milli Futbol takımında tercüman olarak görev yapan Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımında antrenörlük görevine getirildi.

Bu süreçte işitme Engelliler Futbol Milli takımda bir Avrupa, iki defa dünya ve olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra U21 Avrupa Şampiyonluğu, geçen yıl Brezilya’da gerçekleşen olimpiyatta üçüncülük yaşayan Guddusi Aydın, Eylül ayında Malezya’da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası Afyon Karahisar’daki hazırlık kampına Antrenör olarak davet edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Guddusi Aydın, "Hayatımın büyük bir kısmı işitme Engelli özel insanlarımıza hizmet etmekle geçti. Onlara hizmetimizi en iyi spor üzerinden yaptık, spor bizim için bir gayeden çok araç oldu. Bütün hedeflerimize spor ile ulaştık. Spor faaliyetlerine Antalya işitme Engelliler Futbol takımında başlayıp, Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübünde devam ettirerek, uzun yıllar hizmet verdim. Milli takımımıza sporcu gönderirken, kendimde branşım olan işaret dili tercümanı olarak görev aldım. Uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile kendimi geliştirip Futbol Antrenörü belgelerimi de tamamladım. Uluslararası başarılara birlikte imza attığım Ali Metin hocam 2012 yılında beni tercüman olarak ekibine davet etmişti. Şimdi de 11 yıl sonra bu sefer şahsımı Antrenör olarak Futbol Milli Takımımıza davet etti. 2012 yılında şampiyon olan Milli takımıma tercüman olarak başlayıp, 11 yıllık sürede toplamda iki defa Avrupa, iki defa Dünya ve olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra geçen yıl Brezilya’da olimpiyat üçüncülüğü yaşadım. Bundan sonra ki hedefim tercüman olarak yaşadığım uluslar arası başarıları antrenör olarak da yaşamak. Şuana kadar yaşadığım başarılara katkı ve desteği olan başta eşim Hafize Aydın, İbrahim Aydın abime, aileme, işitme Engelliler Federasyonumuza, Manavgat Kaymakamlığına, çevremdeki değerli insanlar ve Ali Metin hocama teşekkür ederim” dedi.