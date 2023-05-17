Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonasının ardından kazandıkları kupa ve madalya ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’la bir araya geldi. Sporcuları kutlayan Başkan Zolan, “Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa’da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda 3. olan Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası’nda bronz madalya alarak Avrupa 3’ncüsü olan Münife Aydın Doğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Uğur İnan ile birlikte hentbol takımı sporcuları ve Judoka Münife Aydın Doğan katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik yaptığı çalışma ve desteklerden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür eden İnan, Denizli’yi her platformda başarı ile temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Her zaman yanınızdayız”

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri çok seviyoruz ve her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri görmekten dolayı çok mutlu oldum. Sizinle gurur duyuyoruz” dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Zolan ile günün anısına sporcular kazandıkları kupası ve madalyası ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.