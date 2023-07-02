Kocaeli’de yaşayan Bilgen Sezer, doğuştan işitme engelli ikiz kardeşi için işaret dili öğreniyor. Yıllarca ikizi ile dudak okuyarak ve aralarında geliştirdikleri işaretlerle anlaşan Sezer, "Onu hep ön planda tuttum" dedi.

Derince’de ikamet eden doğuştan işitme engelli 44 yaşındaki Ulaş Sezer, yaşamı boyunca birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen hayallerinin peşinden koşmaya devam etti. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Ulaş Sezer, ardından bir şirketin insan kaynakları bölümünde çalışmaya başladı. Bilgen Sezer ise çift yumurta ikizi Ulaş’ı asla yalnız bırakmadı. İkizi ile dudak okuyarak ve aralarında geliştirdikleri işaretlerle anlaşan Bilgen Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KOMEK) bu durumu profesyonel seviyeye taşıyor. İşaret dili sayesinde çift yumurta ikiziyle arasındaki iletişimi güçlendiren Sezer, aynı zamanda kardeşinin hayatını daha kolay hale getiriyor.

Kursların sadece işitme engelli bireylerden oluşmadığını söyleyen KOM-EK İşaret Dili ve Tercüman Eğitmeni Bahar Bedir, "120 saatlik temel eğitimimiz, 200 saatlik tercümanlık eğitimimiz var. Tercümanlık eğitimimiz biraz daha zor. Hiç konuşmuyoruz, tamamen işitme engelli bireylerle bir arada yürüttüğümüz bir kurs. 120 seviyesi genel olarak her vatandaşın öğrenmesi gereken, temel bir işitme engelliyle karşılaştığımız zaman onula nasıl konuşabiliriz, ona ne söyleyebiliriz, derdini anlamak bakımından verdiğimiz bir eğitim" dedi.

"Kendi aralarında oluşturmuş oldukları bir dil var"

Bilgen Sezer’in kursa yaklaşık 1 ay önce başladığını ifade eden Bedir, "Bilgen 120 saatlik temel eğitim kursuna başladı. Kardeşinin işitme engelli olduğunu ve kardeşiyle iletişim kurmak için geldiğini söyledi. Kendi aralarında oluşturmuş oldukları bir dil var ama sadece ikisi ve aile arasında anlaşılıyor. Profesyonel eğitim için bu kursa gelmesi gerekiyordu. Bende duyduğumda çok heyecanlandım sevindim" diye konuştu.

"Onu hep ön planda tuttum"

İşitme engelli kardeşiyle daha iyi anlaşabilmek için kursa başladığını kaydeden Bilgen Sezer, "Dudak okuyoruz ama hareket bilmediğimiz için çok zorlanıyoruz. Ona yardımcı olabilmek için bu kursa başvurdum. Kardeşim doğuştan işitme engelli 10 yıl İstanbul Göztepe’de yatılı okudu, orada öğrendi. Sonra geldi 2 yıl üniversiteyi dışarıdan okudu. Bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Şimdi İzmit’te halkla ilişkiler bölümünde çalışıyor. Girdiği her ortamda anlaşmaya çalıştı çünkü hiçbir yerde işaret dili yoktu. Zorlandı. Kendini anlatmaya çalıştı ancak anlatamadığı yerde bana soruyordu. Ben arıyordum. Bilmediği için senelerdir yardımcı oluyorum. Dudak okumayı daha çok tercih ediyorduk. Dudakla veya harflerle yazarak anlaşmaya çalışıyorduk. Bu kursa başladıktan sonra daha iyi anlamaya çalışacağız. Anlamaya da başladık zaten. Mutlu oluyor. Algılamak, öğrenmek hoşuna gidiyor. Onu hep ön planda tuttum" diye konuştu.

"Öğrenmeye çalışması beni mutlu etti"

İkizinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten doğuştan işitme engelli Ulaş Sezer, "Çok mutlu oldum kardeşimle iletişim kurarken sıkıntı yaşıyordum, bu nedenle kardeşimin öğrenmesinde fayda olduğunu düşünüyordum. Öğrenmeye çalışması beni mutlu etti. Daha önce işaret dili bilmediğim için aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Konuşacak konu bulamıyor, fikir üretemiyorduk. Öğrendiğinde daha iyi konuşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.