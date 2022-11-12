1,5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu duyma yetisini kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşında ki Selahattin Abdullah Yılmaz, farklı spor dallarında kazandığı başarılarıyla ve yetenekleriyle ilham kaynağı oluyor.

1,5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu duyma yetisini kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşında ki Selahattin Abdullah Yılmaz, farklı spor dallarında kazandığı başarılarıyla ve yetenekleriyle ilham kaynağı oluyor.

EBYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisi olan Selahattin Abdullah Yılmaz, henüz 1,5 yaşındayken geçirdiği ateşli rahatsızlık sonucu duyma yetisini kaybetti. 2 yaşında işitme cihazı kullanmaya başlayan Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve liseyi babasının da destekleriyle engelli okulunda değil normal okullarda tamamladı. Yılmaz, arkadaşlarını ve öğretmenlerini duymakta zorluk çekse de konuşmasını ilk olarak buralarda geliştirdi ve şuanda uzmanlığı bulunan dudak okuma özelliğini o dönemlerde geliştirdi. Daha sonra yaşıtlarından geri kalmayarak üniversite sınavlarına hazırlanan Selahattin Abdullah Yılmaz, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünde eğitimine devam etti. Spora olan ilgisini okuduğu üniversiteyle de perçinleyen Yılmaz, badminton, masa tenisi, futbol, voleybol, atletizm gibi spor dallarında sayısız başarı, madalya ve kupalar elde etti. Zamanının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Yılmaz, Erzincan Gençlik Merkezi’nde ise uzun yıllardır gönüllü olarak faaliyetlere katılıyor. Etrafında ki insanlara da neşe kaynağı olan genç azmi ve başarılarıyla görenlere ilham kayağı oluyor.

‘Sessiz bir dünyada hayatımı yaşıyordum’

Selahattin Abdullah Yılmaz, küçük yaştan beri yaşadığı zorlukları, sessiz bir dünyada yaşıyormuş gibi hissederken hayata sporla tutunduğunu belirtti. Yılmaz konuşmasında, “Ben Selahattin Abdullah Yılmaz, 21 yaşındayım. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisiyim. 1,5 yaşında ateşlenme ve havaleden iki kulağımı da kaybettim. İki kulağım da duymuyor, işitme engelliyim. 2 yaşında işitme cihazı kullanmaya başladım. Anaokuluna gidene kadar işitme cihazı kullanıyordum ve konuşamıyordum. Anaokuluna ilk gittiğimiz zaman devlet okuluna kabul etmemişlerdi, işitme engelliler okuluna gönderin demişlerdi. Babam Milli Eğitim Müdürü ile konuşunca beni devlet okuluna almışlardı. Arkadaşlarım normal konuşan ama ben işitme engelliydim. Çok zorluklar çektim. Sessiz bir dünyam varmış gibi bir hayatım vardı. İlkokul, ortaokul ve lise de hep devlet okuluna gittim. Spora hevesim vardı. Sporda da ilk badmintona başladım ve sanki benim arkadaşım gibiydi. 2017’de Badminton Türkiye Şampiyonası’na hazırlanmıştım. Türkiye 3. olmuştum. Daha sonra görmüş olduğunuz madalyalarımı kazanmaya başladım. Sadeve badmintonda değil, birçok sporla uğraştım. Masa tenisinde Türkiye 3. oldum. Bowling de Türkiye 3. oldum. Tekvando da, karate de, futbol da, voleybol da, atletizm de hemen hemen tüm branşlar da uğraştım. Hevesim vardı, seviyordum spor yapmayı. Sadece spor da yapmıyordum. Aynı zaman da işaret dili tercümanıyım, işaret dili ile iletişim kurabiliyorum, konuşabiliyorum. İşitme cihazı kullanarak duyabiliyorum. Normal de dudak da okuyorum. İnsanlar konuştukları zaman dudaklarını okuyabiliyorum. Erzincan Gençlik Merkezi’nde de gönüllüyüm. Önceden bu kadar eğlenceli değildim. Yalnızca spora gidip gelirdim. 7-8 senedir gönüllü gencim. Gençlik Merkezi’nde aktif olarak faaliyetlere katılıyorum. Erzincan Gençlik Merkezi’nde ilk işitme engelli benim. Buraya geldiğimde herkes beni güler yüzle samimi bir şekilde karşılıyorlar. Ben azmimle, inancımla, pes etmedim mücadelemle bir şeyleri başardım ve şuan çok mutluyum” dedi.

‘İşaret dili ile işitme engellilere tavsiye verdi’

Yılmaz son olarak da işaret dili ile konuşma yaparak kendi gibi olan işitme engelli vatandaşlara tavsiyede bulundu. Yılmaz konuşmasında, “Benim gibi işitme engelli arkadaşlarım var. Onlar için işaret dili yapıyorum. Benim gibi olanlara tavsiyem var. Hiçbir zaman kaybetmezsin, çalışırsan başarırsın ve hedefin varsa ulaşırsın” ifadelerini kullandı.