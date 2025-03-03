Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan işitme engelli Ali Ümit Pamuk, yaşadığı zorlukları kaleme döktü.

Çıkardığı ’Bir Bir Çocuk Dünya, Seslerin Gücüyle Büyümek’ isimli kitabı sadece kendisinin değil, aynı zamanda kendi gibi engelleri aşmaya çalışan, zorluklarla yüzleşen, ancak yılmayan herkes için yazdığını belirten Ali Ümit Pamuk, bu kitapta sadece bir çocuğun işitme kaybı ile mücadelesini değil, aynı zamanda her engelle karşılaşan insanın içindeki gücü bulmaya çalışmasını da göreceklerini söyledi.

23 yaşındaki Ali Ümit Pamuk, "Ailem 6 aylıkken işitme kaybımın olduğunu öğrendiler. 3 yaşıma kadar çeşitli doktorlara giderek çözüm arayışına girdiler. Bu çözüm arayışı sonucunda biyonik kulak ameliyatını öğrendiler. 3 yaşında biyonik kulak ameliyatı oldum. Bu yaşıma kadar biyo0nik kulak sayesinde duyabiliyorum ve konuşabiliyorum. Bu süreç zarfında ailemle birlikte bir çok zorluklar yaşadık. Bu kitabı çıkarmam bu zorlukların sayesinde oldu. 2 yıl önce bu kitabı çıkarmaya karar verdim. Zorlukların üstesinden geldiğimi dair yazıya döktüm. Bu kitabı çıkarma amacım, benim gibi olan insanların ve ailelerinin sesi ve umutları olmak istedim. Bu kitabı çıkarma konusunda en çok desteği ailem verdi" dedi.