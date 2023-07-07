Kahramanmaraş’ta bir çocuk babası Ramazan Akarsu, işitme engelli eşi için işaret dilini öğrendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi’nde yaşayan ve 4 yıldır evli olan Ramazan (42) ve Ayşegül Akarsu (34) çifti, 9 aylık bebekleri ile birlikte bütün engelleri aşmaya çalışıyor. Çocukken merdivenden düşerek duyma ve konuşma yetisini kaybeden eşi için işaret dili öğrenen Ramazan Akarsu, tek isteğinin eşinin duyması ve ağzından ’Seni seviyorum’ sözlerini duymak olduğunu söyledi. Eşinin çocuğunun, rüzgarın, suyun sesini merak ettiğini belirten Ramazan Akarsu, "Biz eşimle 4 yıldır evliyiz. Eşim yüzde 68 işitme engelli. 9 aylık bir bebeğimiz var. Eşimin durumundan dolayı bebeğe ben bakıyorum. Çalışamıyorum, elimden geldiğince ev işlerinde, bebek bakımında yardımcı oluyorum. Ev temizliği yapıyorum, çocuğun mamasını hazırlıyorum, yemek yapıyorum, çocuğun üzerini değiştiriyorum. Eşimin okur yazarlığı olmadığı için doktora getirip götürmesinde yardımcı oluyorum" dedi.

Eşinin duyma ihtimalinin olduğunu belirten Akarsu, "Doktorlar eşimi Gaziantep’e sevk etti. Kulağı çok şiddetli ses olursa ancak duyuyor. Doktorlar cihaz olursa duyar dedi ya da ameliyatla duyma ihtimali de var dedi. Eşim çocuğumuzun sesini merak ediyor. Rüzgarın sesini, suyun sesini merak ettiğini söylüyor. Tek istediğim şey eşimin duyması. ’Seni seviyorum eşim’ demesini isterdim. Onunla sohbet etmek isterdim. İnsan bazen bunalıyor, eşinle sohbet etmek istiyorsun ama olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Eşim bazen keşke sizin sesinizi duysaydım diyor ve ağlıyor" diyen Akarsu, "Çocuğunun ağlama sesini dahi duymadığını bana beyan ediyor. Ben de isterdim eşimin duymasını, konuşmasını, sohbet etmesini. Ben dışardayken eğer internet olmazsa eşimle iletişim kurmamız imkansız. Görüntülü konuşuyoruz ve o şekilde anlaşıyoruz. Eşimle daha iyi anlaşabilmek için işaret dilini öğrendim, öğrenmeye de çalışıyorum. Kendisi de yardımcı oluyor. Ben de okuma-yazma öğretmeye çalışıyorum. İlkokul öğrencisi gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Eşimin çocuğunun sesini duymasını çok istiyorum" diye konuştu.