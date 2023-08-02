Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 5 yaş üzeri işitme engelli çocuklar için ücretsiz olarak akıl ve zeka oyunları atölyesi düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile kent çocukları için yararlı faaliyetler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 5 yaş üzeri işitme engelli çocuklar için de Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile ücretsiz olarak akıl ve zeka oyunları atölyesi yapılacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilecek olan atölye, 7 Ağustos Pazartesi ve 8 Ağustos Salı günleri 14.00-15.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Akıl ve Zeka Eğitmeni Nebahat Tunç tarafından gerçekleştirilecek atölyeye kayıt işlemleri, duyuru görselinde yer alan qr kod üzerinden ya da http://tinyurl.com/akilze linkinden yapılabiliyor.