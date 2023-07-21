Gaziantep’te yaşayan işitme engelli Serdar-Emine çifti, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kıydığı nikâhla mutluluğa evet dedi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan işitme engelli Serdar Sevenler ile Emine Bozkurt çifti nikâh akdini yerine getirmek için Şahinbey Belediyesi Nikâh Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. İşitme engelli Serdar Sevenler ile Emine Bozkurt, Başkan Tahmazoğlu’nun “Birbirinizle evlenmek istiyor musunuz” sorusuna üzerinde ’evet’ yazılı kâğıtları kaldırarak cevapladı.

"Çiftlerimize mutluluklar diliyorum"

Çiftlere mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Serdar Sevenler ile Emine Bozkurt çiftimizin nikahını kıydık. Çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’de en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. Gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Şu ana kadar çok sayıda engelli çiftin nikâhını kıydık. Engelli olmak evlenmeye engel değil. Onlarla gerek gözle gerek işaret diliyle gerekse de kalp yoluyla anlaşıyoruz. Çiftimizin mutluluklarını da gözlerinden okuyoruz. Allah mutlu, bahtiyar ve mesut etsin." diye konuştu.