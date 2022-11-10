Mersin’in Silifke ilçesinde işitme engelli Mehmet Yılmaz, işaret diliyle sosyal medyadan tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Kübra Kan ile nikah masasına oturdu. Genç çiftin nikah şahitliğini ise yine işitme engelli arkadaşları yaptı.

Mersin’in Silifke ilçesinde işitme engelli Mehmet Yılmaz, işaret diliyle sosyal medyadan tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Kübra Kan ile nikah masasına oturdu. Genç çiftin nikah şahitliğini ise yine işitme engelli arkadaşları yaptı.

Silifke Belediyesi engelli kadrosunda çalışan Mehmet Yılmaz, Batmanlı Kübra Kan ile sosyal medyadan 28 Temmuz’da tanışıp arkadaş oldu. Telefonun kamerasından işaret diliyle anlaşan çift, bir süre arkadaşlık yaptı. Yılmaz’ın 3 Eylül tarihinde Silifke’den Batman’a gitmesi ile ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulan çift evlenme kararı aldı. Annesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçarak evlenme kararı alan Kübra Kan, Silifke’ye geldi. Silifke Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran çift, işitme dili tercümanı Sebile Özdemir’in tercümanlığında evlendi. Çiftin şahitleri ise yine kendileri gibi işitme engelli arkadaşları Muhammet Arslan, Yahya Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Aslan ve Aydın Tömbül oldu.

Oğlunun evlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Aliye Yılmaz, “Allah herkesin evladına mutluluk nasıp etsin” dedi.

İlk kez işitme engelli bir çiftin nikahını kıymaktan mutlu olduğunu ifade eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ise, “Mehmet kardeşimiz bizim aynı zamanda belediye personelimiz. Onların nikahını kıymaktan son derece mutlu oldum. Allah onlara vatana ve millete hayırlı evlatlar getirmelerini nasip etsin. Bir ömür boyu mutlu olsunlar” dedi.

Nikah töreni sonrası çiftç davul zurna eşliğinde eğlendi.