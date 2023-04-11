Gaziantep’te, 22 yaşındaki işitme engelli Zehra Kaplan ile 24 yaşındaki işitme engelli Mehmet Kartal, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kıydığı nikahla evlendi. İşitme engelli çiftin nikahını kıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Birbirinize karşı olan sevginiz, muhabbetiniz daim olsun” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 22 yaşındaki işitme engelli Zehra Kaplan ile 24 yaşındaki işitme engelli Mehmet Kartal’ın nikahlarını Şehitkamil Nikah Salonu’nda (ŞNS) kıydı. İşitme engelliler eğitmenleri nezaretinde kıyılan nikahta büyük mutluluk yaşayan genç çifti, sevenleri de yalnız bırakmadı.

"Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun"

“Saygıdeğer misafirler, çok kıymetli şahitlerimiz. Bugün, sevgili Mehmet ve Zehra için bir aradayız. Sevgili Mehmet ve Zehra, evlenmek için belediyemize müracaat ettiler. Yapılan incelemeler neticesinde evlenmelerine herhangi bir mani olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi, siz sayın misafirlerimiz ve şahitlerimizin huzurunda birbirleriyle evlenmek istediklerini beyan edecekler” dedikten sonra genç çiftin onayıyla Mehmet ile Zehra’yı karı-koca ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şu andan itibaren hayatınızdan ‘ben’ kelimesini çıkarmanızı istiyorum. Bundan sonra hayatınızda ‘biz’ var. Birbirinize karşı olan sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Allah vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra çiftle ve yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.