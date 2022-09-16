Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan işaret dili kursuna katılan vatandaşlar, işitme engellilerin sesi olmak için eğitim alıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan işaret dili kursuna katılan vatandaşlar, işitme engellilerin sesi olmak için eğitim alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar çerçevesinde işaret dilini de ekleyerek işitme engellilere ses oluyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğü’nde verilen eğitimlere engelli bireylerin yanı sıra vatandaşlar da katılıyor.

İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Nimet Kerimoğlu, işaret dili eğitimin önemli olduğunu ve istatiksel verilere göre 2050 yılında her 10 kişiden birinin işitme engelli olabileceğini söyledi. İşitme engellilerin sesi olmak için 8 yıl önce eğitim vermeye başladığını belirten Kerimoğlu, kendisini tetikleyen şeyin kimsesiz ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların olduğunu aktardı.