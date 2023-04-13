Yozgat’ta günlük hayatta ve kamu kurumlarında işaret dili öğrenmenin işitme engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırdığını anlatan proje hazırlandı.

Çekerek Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Cevahir Solmaz ve Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yer aldığı “Ya Dünya Sessiz Olursa” projede işaret dilinin önemi ve işitme engellilerin gerçek hayatta yaşadıkları anlatıldı. İşitme engellilerin erişilebilirlik açısından en önemli ihtiyacı olan işaret dilinin, kamu, kurum ve kuruluşlarda öğrenilmesinin engelli vatandaşların hayatlarını daha kolaylaştıracağının anlatıldığı projeye Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve kurum müdürleri işaret dilini kullanarak destek mesajı verdi.

Projede Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bir öğrencinin yaşadığı yaralanma vakası konu alınarak işitme engelli başka bir öğrencinin, işaret dili ile kamu çalışanları ve acil servis ekipleriyle olan diyaloğu ele alındı. Hazırlanan projede işaret diline hakim olan kamu, kurum ve kuruluş çalışanları ile vatandaşların işitme engellilere sosyal hayatta ne kadar faydalı olabildikleri anlatıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Çekerek Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Cevahir Solmaz, projenin hazırlanmasına destek veren Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve kurum müdürleri ile öğrencilere teşekkür etti.