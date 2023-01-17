Nevşehir’de Kızılırmak kenarında balık tutarken ısınmak için yaktığı ateş sazlık ve ağaçlık alana sıçrayınca 45 dekar alan yandı.

Nevşehir’de Kızılırmak kenarında balık tutarken ısınmak için yaktığı ateş sazlık ve ağaçlık alana sıçrayınca 45 dekar alan yandı.

Gülşehir ilçesi Hozankaya mevkiindeki Kızılırmak kenarında bir vatandaş, balık tutarken iddiaya göre ısınmak için ateş yaktı. Yakılan ateş rüzgarın etkisiyle sazlık alana sıçradı. Balık tutmaya gelen vatandaş kendi çabaları ile çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar önce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra ayaklarıyla ve küreklerle yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Vatandaşların kontrol altına alamadığı yangın büyüyerek önce yonca ekili ala, daha sonrada ceviz ekili alana sıçradı. Gülşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 150 bin liraya yakın zararının olduğunu söyleyen Sedat Gürlek, “Yangını kardeşim haber verdi. Buraya geldiğimde yangın büyümüştü. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında çok sayıda sulama boruları, sulama dinamoları, enerji nakil hattı, meyve ağaçları ve ekili yonca alanı zarar gördü. Tahminime göre yaklaşık 45 dekar alan zarar gördü” dedi.

Çevrede gezerken yangını gördüğünü söyleyen Fahri Çevirme ise, “Önce itfaiye ve polise haber verdik. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarımız ile yangına müdahale ettik. Daha sonra Gülşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yetersiz kalınca Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Afat ekipleri yangına müdahale etti. Yangına sebep olan vatandaş da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangının çıkış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangının verdiği hasar da havadan dron ile görüntülendi.