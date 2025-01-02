Aydın’ın Efeler ilçesinde ısınmak için yakılan ateşten çıkan alevler çatıya sıçradı. Yangında işlerinin çatısı ve bir araç zarar gördü.

Yangın, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’nde bulunan 3. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir oto tamircisinde ısınmak amacıyla ateş yaktı. Mesai çıkışında ateş tamamen söndürülmeden iş yerinin kapatıldığı öğrenildi. İlerleyen saatlerde teneke içerisindeki ateş alevlenip iş yerindeki malzemelere sıçradı. Çatısı plastik olan iş yerini alevler sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşyeri sahibi ve çevredekiler, içeride bulunan bir aracı yanmaktan son anda kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu.