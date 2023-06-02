Kastamonu’da geçim sıkıntılarından dolayı okulu bırakıp çalıştığı restoranda aşçılığı öğrenen Bülent Maden, hazırladığı yöresel yemek ve eğlence videoları ile sosyal medyada fenomen oldu.

Kastamonu’da yaşayan 32 yaşındaki Bülent Maden, ailesinin maddi problemleri sebebiyle 16 yaşındayken okulu bırakmak zorunda kaldı. Ailesine yardımcı olmak isteyen Maden, restoranda işe girdi. Restorandan ayrıldıktan sonra sosyal medya platformları için içerik üretmeye başlayan Maden, hazırladığı eğlenceli yemek videoları, milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

“Birden yükselerek bugünlere kadar geldim”

Ailesinin maddi sıkıntılarından dolayı liseden ayrıldığını belirten Bülent Maden, “Maddi sorunlarımız sebebiyle lise 2’yi bırakmak zorunda kaldım. Aslında çok akıllı bir öğrenciydim. Annem ve babam pazarcılık yapardı, ben de onlar gelene kadar yemekleri yapıp evi temizlerdim. Daha sonra bir restoranda çalışmaya girdim. Orada çok çeşit yemekler yapmayı öğrendim. İşten çıktığımda sosyal medya da yemek videoları paylaşmaya başladım. Yavaş yavaş takipçilerim artmaya başladı. On gün içinde bin takipçim oldu. Daha sonra para kazanmam açıldı. Daha çok ilerlettiğimde iyi paralar kazanmaya başladım, birden yükselerek bugünlere kadar geldim. Sosyal medyadan çok sevdiğim insanlar oldu. Kardeşlerim, bacılarım, annelerim bana destek verenlerden Allah razı olsun, çok destekçilerim oldu. Takipçilerim, ‘Bülent sen bizim psikiyatri ilacımız gibisin, bizi çok güldürüyorsun’ diyorlar. Allaha şükürler olsun sosyal medyada çok büyüdüm, çok güzel yerlere geldim, kendimi çok güzel geliştirdim. Allaha şükür eski sıkıntılarımızdan kurtulduk. Şuanda evim olsun, arabam olsun güzel bir yaşantımız var. Hala yemekler yapıp video çekmeye devam ediyorum. Rabbim ömür verdikçe de sosyal medyada devam edeceğim. Sosyal medya da tanınınca eş dost edinmeyi öğrendim. Çok iyi temiz kalpli insanlar tanıdım. Çekimlerim olduğu zaman ‘Bülent bey seni izliyoruz’ diye herkes fotoğraf atar. Şu olayı hiç unutamıyorum, 96 yaşında bir teyzemiz varmış. Bu teyzem devamlı, ‘Bülent çıksın da izleyeyim’ dermiş. Bende ona teşekkürler mesajı göndermiştim. Büyüdükçe büyüdük, kitlemiz oluştu. Televizyon, reklam gibi çok teklifler geldi, hiçbirisine aldırış etmedim. Bazı insanlar videoları izlenmeyince pes ediyor. Hiç pes etmeyin sürekli video paylaşın yılmayın, üşenmeyin. Rabbim herkese nasibini bir köşede ayırmıştır. Çok takipçim ‘Bülent sen bir restoran açsan da biz de senin güzel yemeklerini gelsek’ diyorlar. Böyle de bir projemiz var gibi” dedi.