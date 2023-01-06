Sosyal medyada fenomen olmak uğruna yapmış olduğu yemekleri değişik teknikler ile sunan ve yemekleri ziyan eden şeflere yıllardır şeflik yapan Fikret Gül ateş püskürdü. Artık doğru düzgün yemek zanaatini yerine getiren şeflerin kalmadığını belirten usta şef Fikret Gül, “Onlara inat biz adab-ı muaşeret kurallarına uymaya devam edeceğiz. Abdest alıp tezgahımızı açacağız” dedi.

Sosyal medyada fenomen olmak uğruna yapmış olduğu yemekleri değişik teknikler ile sunan ve yemekleri ziyan eden şeflere yıllardır şeflik yapan Fikret Gül ateş püskürdü. Artık doğru düzgün yemek zanaatini yerine getiren şeflerin kalmadığını belirten usta şef Fikret Gül, “Onlara inat biz adab-ı muaşeret kurallarına uymaya devam edeceğiz. Abdest alıp tezgahımızı açacağız” dedi.

Son zamanlarda sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan fenomenlik kavramı mesleklerin seyrini de oldukça değiştirdi. Yaptığı ürünlerin pazarlanması yönünde birçok sektörde sosyal medyayı sıklıkla kullanır oldu. Bazı şefler sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlar ile oldukça tepki toplarken aynı zamanda yayılan videoları nedeni ile de fenomen oldu. Yıllardır şeflik yapan ve geleneksel Türk Mutfağı üzerine uzmanlaşan Şef Fikret Gül sosyal medya uğruna yemekleri ziyan eden ustalara “Şaklabanlıktan başka bir şey değil” diyerek tepki gösterdi.

Aşçılık mesleği ile ilgili konuşan Şef Fikret Gül, “Ben 1992 yılından beri bu mesleği yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Biz önlüğü alırken dualarla ustamız bize takardı. Çünkü biz yapmış olduğumuz yemekleri şifa niyetine lezzetli yapmaya çalışırız ancak son zamanlarda bakıyorum bu meslekte adab-ı muaşeret kavramı kalmamış durumda. Birisi yaptı diğeri ona yaparak daha beterini yapıyor ve herkes şaklabanlığa soyundu. Eti döveni mi, yerden yere vuranı mı ne ararsan var şuanda. Nimete bir saygı hürmet hiçbir şey kalmadı biz bu şekilde yetişmedik. Bu bizi gerçekten üzmeye başladı artık, onların bu yapmış olduğu şey ne lezzetlendirir ne başka bir şey yapar. Bizim yapacağımız en güzel şey güzel yemekler sunmaktır. Yapılacak şeyler bellidir zaten fazlasını yapamazsın dışına çıkamazsın ben şovmen değilim ama iyi bir sanatkarım ve en iyisini yaparım. Biz herkesi misafirimiz olarak görüyoruz ve en son her misafirime söyleyeceğim tek şey rabbim şifa etsin demek olur. Artık iyi personel yetiştirmek çok zor gerçekten bizim mesleğimiz sanattan çıktı bir şaklabanlığa sosyal medyadan nasıl para kazanırım işine döndü” şeklinde konuştu.