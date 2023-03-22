Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, mesleki eğitim ile istihdamı geliştirmeye yönelik hazırlanan İşin Erbapları Projesi çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim veren okulların niteliğinin arttırılması ve istihdamı tanıtımı yapılırken, protokol imza töreni düzenlendi.

ESO’da yoğun katılımla gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında, mesleki ve teknik eğitim veren okulların niteliğinin artırılması ve istihdamın sağlanmasına yönelik Eskişehir Valiliği himayelerinde Eskişehir Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından hayata geçirilen proje hakkında sanayici ve basın mensuplarına bilgi verildi. Proje çerçevesinde öğrencilerin şuurlu bir şekilde ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesi, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Sanayinin ana dinamiği olacak gençler yetiştireceğiz

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Mesleki okullarımızın niteliğinin artırılması hususunda çok değerli olan bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma hayatında sanayimizin ana dinamiğini oluşturan nitelikli personellerin yetişmesi ve istihdamın artırılması ile çeşitli sektörleri yönetecek bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Gençler hepimizin teminatı

İşin Erbapları Projesi hakkında açıklamalarda bulunun ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’deki gençlerin mesleksizlik sorunu ile istihdam ihtiyacımızı hep konuşuyorduk. ESO Akademi’den sonra bugün müşahhas bir çalışmayı daha ortaya koyuyoruz. Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan sektörlerde uygun insan profilinin yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Hepimiz açısından geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan gençlerin mesleki eğitime kavuşması meslek hayatına kavuşturulması ve teknik değerleri olan insanlar yetiştirmek bizim en temel sorumluluğumuz. Sanayicilerimize çok iş düşüyor. Bu anlamda Eskişehir’de yine her zaman ilk olmanın gururunu yaşıyor olacağız” diye konuştu.

Nitelikli iş gücüne destek

Projenin paydaşları arasında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulları ve öğretmenleri ile yoğun çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “İşin erbaplarını yetirmek istiyoruz. İşini iyi bilen, işin ustası sanayicilerimizin yönlendirmeleriyle bu sefer makine değil işgücü üretilecek. Eskişehirli sanayicilerimizi, makineleri üretirken ithalat ihracat yaparken bir yandan da geleceğin Türkiye’sini yönetecek olan insan kaynağına dokunmaları onlara erbaplık etmeleri ve onlara ahlaklı mesleğinde yetkin Türkiye’deki bütün üretime katkı sağlayacak, özgüvenli bireyler yetiştireceğine inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmaları sonrası İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci tarafından proje hakkında detaylı bilgi verildi, ardından proje paydaşları tarafından protokol imza töreni gerçekleştirildi. Toplantıya, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler, okul müdürleri ve basın mensupları katıldı.