İş Bankası, nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv ve koleksiyon malzemeleri ile zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip olan İş’in 100 Yılı-Zekâ, Dikkat ve İffet kitabını okuyucuyla buluşturdu.

100. yılında Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “İş’in 100 Yılı” başlıklı bir kalıcı sergiyi tarih, sanat, teknoloji ve iletişim meraklıları ile buluşturan İş Bankası, nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv ve koleksiyon malzemeleri ile zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip olan İş’in 100 Yılı - Zekâ, Dikkat ve İffet kitabını okuyucuyla buluşturdu. Yapılan açıklamaya göre; serginin küratörlüğünü de üstlenmiş olan Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya tarafından kaleme alınan ve İş Sanat Tarih Çalışmaları Ekibi’nin proje koordinatörlüğünde hazırlanan kitap, dört yıl sürdürülen bir çalışmanın ürünü olarak öne çıkıyor. İş Bankası’nın 100 yıllık tarihi, 7 bölüm ve 440 sayfada okuyucuların dikkatine sunuluyor. İş’in 100 Yılı - Zekâ, Dikkat ve İffet kitabına, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin satış mağazası RHM Dükkan’dan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Mağazaları ve internet sitesinden, Pazarama’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşılabiliyor. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisi, Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.