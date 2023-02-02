Kütahya Belediye Meclisinin aldığı kararla;Kütahyaspor eski başkanı merhum Cahit Özel’in ismi, Kirazpınar Mahallesi Karadeniz Sokak’ta yer alan parka, milli yüzücü Dünya Şampiyonu Sümeyye Boyacı’nın ismi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yer alan engelsiz parka,Sağlık eski bakanlarından Kütahyalı merhum Prof. Dr. İsmail Karakuyu’nun ismi 75. Yıl Mahallesi’ndeki parka ve şehit Eren Bülbül’ün ismi de, Çalca Mahallesi’ndeki parka verildi.

DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimine geçen yıl kazandığı belge ve bayraklar teslim edildi

DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimine geçen yıl kazandığı belge ve bayraklar teslim edildi

Kütahya Belediye Meclisi, 4 parka verilecek yeni isimleri oy birliğiyle karara bağladı. Cahit Özel, Sümeyye Boyacı, Prof. Dr. İsmail Karakuyu ve şehit Eren Bülbül’ün isimleri şehirdeki bazı çocuk parklarına verildi.

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