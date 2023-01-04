Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İşimiz Temiz-Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi”nde eğitimlerini tamamlayarak sertifikayı alan esnafa İlan Reklam Vergisi’nde yüzde 60 indirim yapılacağını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İşimiz Temiz-Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi”nde eğitimlerini tamamlayarak sertifikayı alan esnafa İlan Reklam Vergisi’nde yüzde 60 indirim yapılacağını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, OPET ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde Kültür Yolu’nun hem çehresini değiştirecek hem de hijyen eğitimlerinin olacağı “İşimiz Temiz Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi” lansmanı Hışvahan Restoran’da yapıldı. Türkiye’de ilk olacak Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi oluşumunda Kültür Yolu ve çevresindeki 62 işletme başta olmak üzere gıda, konaklama ile ulaşım sektörlerindeki mikro işletmelerin, hijyen, temizlik, müşteri memnuniyeti, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında eğitimler alarak kalıcı bir tutum değişikliği sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde özel oluşturulacak sınıflarda bölge esnafı ve çalışanlar, OPET ile beraber hijyen odaklı 8 saatlik İşimiz Temiz Projesi eğitimlerini alacak. Eğitim sertifikasını alan çalışanlar çıraklık sertifikası almasına gerek kalmadan kalfalık sınavlarına girebilecek, Europass Belgesi için kolaylık sağlanacak.

Eğitimlerin yanı sıra OPET’in danışmanlığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Yolu’ndaki işletmelerin ve hizmet alanlarının kullanımına yönelik mimari düzenlemeler yapılacak. Gaziantep’e özgü dokunuşlarla Kültür Yolu bütünleşik bir yapıya kavuşacak.

Şahin: Bu iş, özümseme ve zihinsel dönüşüm

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, lansmanda yaptığı konuşmada, dünyada artık zenginlik ölçeğinin beşeri sermaye olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hijyen olmadan hizmet olmaz. Dünya sürdürülebilirlik diyor artık. Bu işi esnafımızın sahiplenmesi, eğitimlere destek verilmesi, uluslararası dili ve sertifikasyonu başarmamız gerekiyor. Biz uygulayıcıyız. Ramazan geliyor. Bizim bu işi hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bir kişinin yaptığı yanlış, bütün emeği ekmeği küçültür. Bu iş, özümseme ve zihinsel dönüşüm. Başarırsak bizi kimse durduramaz. Biz de İlan Reklam Vergisi’nde yüzde 60 indirim sağlayacağız. Belgeyi getirenin maliyetini aşağı çekeceğim. Biz bunun cazibesini sağlayalım. Bu çalışmalar için esnafımızdan hiçbir para almayacağız. Eğitimleri, malzemeleri bize düşen ne varsa yapacağız. İlk uygulamayı da Ramazan’da yaşanacak yoğunluktan dolayı ciğercilerden başlatacağız. Bu bir ekonomi ve istihdam demek.”

Vali Gül: Yapılması gereken personellerin bu eğitimi alması için yönlendirmek

Vali Davut Gül ise, proje için Gazi şehrin altyapısının hazır olduğunu dile getirerek, “Gerek Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısıyla gerekse oda başkanları ve esnaflarımızla büyük başarılar elde edeceğiz. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama bir şey yaparken nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Her konu birer birer yazılmış. Yapılması gereken personellerin bu eğitimi alması için yönlendirmek. Emeği geçen ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de, projeyi uygulama adına heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: “Gaziantepliler çalışkandır, tuttuğunu koparır, verdiği sözü yerine getirir. Hijyen olmazsa hizmet olmayacağını gördük. Büyük işletmelerinde hijyen standartları var ama küçük işletmelerinde böyle bir denetim, kriter yok. Mikro işletme dediğimiz küçük işletmelerde hijyen standartlarını, estetik algılarını değiştirmemiz ve tercih sebebi haline getirmemiz lazım. Bunun için eğitime ihtiyacımız var. Çağın teknolojik imkanlarından yararlanarak kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kültür Yolu’nda yapılacak proje, bir değişim projesidir. Eğer bu değişim projesini fiziki olarak değişimlerin yanında insanların kafasını da değiştirirseniz ve hizmet standartlarını arttırabilirseniz başarımız o zaman olur. Ben bugün projenin protokolünü imzalarken size duymuş olduğum güven ile üzerimize düşen her şeyi yapmanın sözünü veriyorum. 1 yıl sonra istediğimiz gibi uygularsak çok fark olacak.”

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan ise projenin uygulayıcılarından biri olarak memnuniyetlerini dile getirerek, sertifikayı alan işletmelerden üyelik aidatı alınmayacağını müjdeledi.

Konuşmaların ardından, projenin protokolü imzalandı.