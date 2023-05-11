AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP listelerinden DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye 38 milletvekili kontenjanı verildiğini belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’na "4 partiye 38 vekil verdin de HDP’ye ne verdiğini açıkla" dedi.

61, 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 65. Hükûmette Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık memleketi Gümüşhane’ye geldi. İlçelerde vatandaşlarla bir araya gelen Işık, akşam saatlerinde il merkezindeki AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililerle buluştu. Beraberinde AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı ve 23, 24, 25. dönem Milletvekili Prof. Dr. Kemalettin Aydın’la AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu’yu makamında ziyaret eden Işık, AK Parti milletvekili adayı Ünal Yılmaz lehine adaylıktan çekilen ve parti binasına atlı konvoyla gelen 29 yaşındaki şehrin tek bağımsız milletvekili adayı Ufuk Arslan’a AK Parti rozetini taktı. Parti binası önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada Gümüşhanelileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekili adaylarına destek vermeye davet eden Işık, muhalefete ve özellikle Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

“Yüzde 2,5 oy alanlara 38 vekillik verdin, yüzde 10 alan HDP’ye ne verdin?”

CHP listelerinden DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye 38 milletvekili kontenjanı verildiğini, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık sözleri verildiğini söyleyen Işık, HDP’ye neler verildiğini merak ettiklerini belirterek, “DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 2,5 etmiyor. Birine, birine 10, birine 15 tam 38 vekil vermiş. Kazanırsan sen Cumhurbaşkanı yardımcısısın bir tane de bakanlık, diğerlerine de aynı şekilde. Toplam yüzde 2,5 etmeyen partilere 4 Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 4 bakanlık ve 38 vekillik verdi. Bu HDP diyor ki biz yüzde 10’un üzerindeyiz. Yüzde 2,5 oy alana bunu verdin yüzde 10 alan HDP’ye ne verdi? Bunu bilme hakkımız yok mu? Bunları sormak zorundayız bunları sormazsak seçim gününe kadar Cumhurbaşkanımızın sandıktan net bir zaferle çıkmasını sağlamazsak belki bu soruları sormak için geç olabilir” dedi.

Adaylıktan çekildikten sonra Gümüşhaneli gençler için daha çok çalışacağını söyleyen Ufuk Arslan ise “14 Mayıs’ta gönüllerin kırgınlığını alabilmemiz için iki tane milletvekilimizi buradan Ankara’ya göndereceğiz. Gençlerimize buradan söz veriyorum elimden geleni yapacağım. Vekillerimizi buradan gönderdiğimiz zaman gençlerin de Gümüşhane’de söz hakkı olacak” ifadelerini kullandı.