Hurdaya dönen otomobili kullanan Nurettin Bektaş ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülhan Bektaş ile oğlu Mehmet Talha Bektaş, araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Gülhan Bektaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat istikametinden Serik istikametine gitmekte olan Nurettin Bektaş’ın kullandığı 07 FFH 53 plakalı otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Selami Keleş’in kullandığı 07 AZC 250 plakalı kamyonun arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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