Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve araçlarda hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1005 Sokak’a gitmekte olan Ümmühani Y.’nin kullandığı 07 BNR 833 plakalı otomobil, Ersin S.’nin kullandığı 41 R 9865 kapalı kasa kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın kapalı kasa kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, araçlarda maddi hasarın oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.