Denizli’de kırmızı ışık ihlali sonucu kavşakta çarpışan araçlardan biri takla atarak hurdaya döndü, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akça Caddesi güzergahında seyir halinde olan Faruk D. yönetimindeki 20 EB 574 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı Kavşağına geldiğinde Denizli’den Sarayköy istikametine gitmekte olan Çağdaş B.’nin kullandığı 35 ACN 288 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, diğer aracın göbekten vurduğu otomobil, taklalar atıp yön tabelasına çarparak durabildi.

Çarpışmanın şiddetiyle takla atan lüks aracın hurdaya döndüğü, diğer otomobilde de büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, 20 EB 574 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Zülfikar D. (48) hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Acı haberi alan Zülfikar D.’nin yakınları, kaza bölgesinde gözyaşlarına hakim olmadı. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.