Eskişehir’de kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kavşaktaki başka bir otomobile çarptığı anlar, karşı şeritten gelen bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Bugün sabah saatlerinde Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, Kolej Sokak’tan caddeye bağlanan Levent A. idaresindeki 34 SKV 09 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçen Kadir T. idaresindeki 11 EC 622 plakalı otomobil çarptı. Işık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SKV 09 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucun toplamda 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anları anbean başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.