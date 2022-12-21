Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükyoncalı Mahallesi’nden çevre yoluna çıkış yapan Adem G. idaresindeki 59 ADL 926 plakalı otomobil ile Saray’dan Çerkezköy istikametine seyreden Gamze Ö. idaresindeki 59 AFZ 110 plakalı otomobil iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Büyükyoncalı Kavşağı’nda çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 59 ADL 926 plakalı otomobilin sürücüsü Gamze Ö., 59 AFZ 110 plakalı otomobil sürücüsü Adem G. ve aynı araçta bulunan Emir Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.