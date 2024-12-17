Karadeniz’i Sivas üzerinden Akdeniz’e bağlayacak olan Geminbeli Tüneli’nin yapımı, Bayburt Group’un üstlendiği inşaat çalışmaları kapsamında yaklaşık 11 yıldır devam ediyor. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, tünelin bitirilemeyişine tepki göstererek, "Tünelin bitirilemeyişi, Sivaslı hemşerilerimizi ciddi anlamda mağdur ediyor" dedi.

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında, İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Karadeniz’i ise Akdeniz’e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli’nin yapımı, 2013 yılında Bayburt Group tarafından başlatılmıştı. Ancak proje, geçen 11 yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı. 8 farklı ulaştırma bakanının dönemine tanıklık eden ve her defasında “Yıl sonunda tamamlanacak” vaatleriyle gündeme gelen Geminbeli Tüneli, Bayburt Group tarafından yürütülen inşaat sürecindeki aksaklıklar nedeniyle adeta yılan hikayesine döndü. Yüklenici firma değişiklikleri, yeniden yapılan ihaleler ve duraksayan çalışmalar, projenin ilerleyişini olumsuz etkiledi. Stratejik öneme sahip bu proje, Bayburt Group’un inşaatı tamamlayamaması nedeniyle bölge halkında hayal kırıklığına neden oldu. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan ve özellikle kış aylarında zorlu şartlarda güvenli ulaşım sağlama amacıyla projelendirilen tünel, bölgesel kalkınmaya da katkı sunmayı hedefliyordu. Ancak Bayburt Group’un karşılaştığı sorunlar nedeniyle inşaat süreci sürekli kesintiye uğradı.

" ‘Işığı gördük’ dedi ama yine bitirilemedi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Yıl 2024 oldu. 2019’da hattın tamamlanamadığını, tünelin açılamadığını ifade ettiğimde dönemin valisi bu kez 2021 yılında tamamlanacağını ifade etmişti. Yine o dönem bakan olan Cahit Turhan da soru önergeme verdiği cevapta 2021’de tamamlanacağını açıklamıştı. Yine geçen yıl bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sordum. ‘Işığı gördük’ dedi ama yine bitirilemedi. Bu yıl da yine bakana sözünü hatırlatarak sordum. 2025 yılında bitirileceğinin sözünü verdi. Bakanın sözüne inanmak istiyoruz. Tünelin bitirilemeyişi, Sivaslı hemşerilerimizi ciddi anlamda mağdur ediyor. 11 yıl geçti üzerinden, bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.