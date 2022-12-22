Cenaze namazına Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları katıldı.

Uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede vefat eden Taş’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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