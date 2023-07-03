Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı sürecinde yaklaşık 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Tarihte "Medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Doğubayazıt ilçesinde Topkapı’dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı; Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisi ve süslemeleriyle dikkati çekiyor.

"Kurban Bayramı’nda 40 bin ziyaretçi"

1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi İshakpaşa Sarayı; kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, Kurban Bayramı sürecinde yaklaşık 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bölge, İshak Paşa Sarayı’nın yanı sıra Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani’nin türbesine de ev sahipliği yapıyor.