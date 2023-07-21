Son dönemlerde kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi bu kez “Senforock” konserine sahne oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi ve BC Gruop’un destekleri ile İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen “Senforock” konserine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Dünya çapında büyük senfonik konserler yöneten ve kayıtlar gerçekleştiren sıra dışı besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen, Türkiye’de beğeni ile takip edilen “Musa Göçmen Senforock" konseri ile bu kez İshak Paşa Sarayı avlusunda kurulan muhteşem sahnede seyirci karşısına çıktı. Türkiye ve dünyanın en önemli müzisyenlerinin şarkılarını, dünyada ilk kez yepyeni senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyan Musa Göçmen Senforock Orkestrası’nın sahne aldığı konser, başta Ağrı olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Led ekran şovlarının da yer aldığı konserde Barış Manço’dan Erkin Koray’a, Cem Karaca’dan Metalica’ya, Scorpions’dan MFÖ’ye Türkiye ve dünyada çok sevilen şarkılar seslendirilirken, müziğin ritmine kapılan seyirciler kendirinden geçti.

‘Herkesi Ağrı’ya bekliyoruz’

Konser sonunda açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ yaptığı açıklamada, son dönemde Ağrı ve bölgenin kalkınması amacıyla başta kültür ve sanat olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığını ifade ederek: “ Son dönemde ilimiz ve bölgemizde kültür ve sanat etkinlikleri alanında önemli etkinlikler gerçekleşti. Bu günde burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile Telif Hakları genel Müdürlüğümüzün organizasyonunda Senforock orkestrasının konseri oldu. Musa Göçmen ve korosu muhteşem bir performans ortaya koydular. Özellikle finalde MFÖ’nün geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Özkan Uğur’un anısına “Ele Güne Karşı Yapayalnız” parçasının seslendirilmesi de ayrı bir güzellik kattı. Ayrıca bu gün Ağrı İshak Paşa Sarayı’ndayız. Burada hem sarayın tanıtımını amaçladık hem de bu muhteşem konseri Ağrılılarla buluşturarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedik. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak birçok farklı etkinliklerimiz olacak. Ağrı ve 7 ilçemizde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizde ve dünyadaki herkesi ilimize davet ediyoruz. Herkesin gelip ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmesini istiyoruz.” Dedi.