Akademisyenler Birliği Derneği ve Gazi Üniversitesi ortaklığında hazırlanan ve 18 ay süren "İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Arttırılması" projesi kapanış konferansı gerçekleştirildi.

Akademisyenler Birliği Derneği ve Gazi Üniversitesi ortaklığında hazırlanan ve 18 ay süren "İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Arttırılması" projesi kapanış konferansı gerçekleştirildi.

Akademisyeneler Birliği Derneği’nin koordinatörlüğü ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde yürütülen ve 6 milyon euro hibe desteği sağlanan “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Arttırılması (İncreasing Safety and Security through Labour-Management Partnership)” projesinin kapanış konferansı Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Konferansta proje süresince elde edilen çıktılar, madenlerde proaktif önlemler, sektör sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Yaklaşık 18 ay süren proje süresince, madencilik sektöründeki şu zamana kadar yaşanan işçi kaybına yönelik farkındalık arttırmak, iş gücü emniyeti, maden işçisinin sürdürülebilir refah düzeyi ve güvenliğinin arttırılması hedeflendi. Programda 18 ay boyunca yapılan çalışmaları anlatan 3 adet kısa film gösterisi yapıldı.

Programa, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yüksel Gelişli, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge ve yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi de katıldı.