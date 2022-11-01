Denizli’nin Çivril ilçesinde, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde “İşgalden Cumhuriyete” adlı oyunu vatandaşlarla buluştu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde “İşgalden Cumhuriyete” adlı oyunu vatandaşlarla buluştu.

Pamukkale Belediyesi personelinin oluşturduğu “İşgalden Cumhuriyete” adlı tiyatro oyunu Çevrililer ile buluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla sahnelenen oyun vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çivril Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu’nda Cumhuriyetin 99. Yıl dönümü çerçevesinde oynanan oyunda müzik, şiirler ve halk oyunu gösterileri yer aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadıklarını ifade eden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Bugün bizim için çok özel bir gündü. Cumhuriyetimizin 99. Yılı için hazırladığımız etkinlikler çerçevesinde bu güzel organizasyonun hemşerilerimiz ile buluşmasına vesilen olan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve emeği geçen herkese ve bizi bu güzel gecede yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile Cumhuriyetimizin 99. yaşını bir kez daha kutluyorum” dedi.