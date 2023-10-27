Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) CEO’su Berk Albayrak, emeklilik kararı alarak görevinden ayrıldı. Berk Albayrak için uzun yıllar emek verdiği kurumda,

27 Ekim 2023 Cuma günü çalışma arkadaşları bir veda töreni düzenlendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (ISG) son 2 yıldır CEO’luk görevini yürüten, daha önce Operasyon Direktörlüğü (COO) ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü görevlerinde bulunan Berk Albayrak, 13 yıllık hizmetinin ardından emeklilik kararı alarak kuruma veda ediyor.

31 Ekim 2023 tarihinde ISG’den emekliye ayrılacak olan Berk Albayrak’ın yerine, havalimanının işletmecisi Malezya Havalimanları Grubu’nun CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom atandı. Berk Albayrak için 27 Ekim 2023 tarihinde havalimanında yöneticilerin ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla bir veda töreni düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı üst yönetiminin yanı sıra HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürü İlhami Demirci ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sorumlu Doktor Özlem Gündüz’ün de katıldığı veda merasimine ortak hatıralar damga vurdu. Özelikle zorlu pandemi sürecinde yaşananlar, sonrası hızla artan yolcu sayısı ve büyüme sürecinde Berk Albayrak’ın gösterdiği özverili çalışmalar hatırlatıldı.

Albayrak, “Bugün ISG, dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı”

Veda konuşmasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın çok büyük bir aile olduğunu belirten Berk Albayrak sözlerine; “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve minnettarım. Çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurum yöneticilerimize verdikleri destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederim. Milyonlarca insana ev sahipliği yapan bu organizasyon ancak mükemmel bir işbirliği ile iyi hizmet üretir. Yaşanan pandemi ve ardından birlikte imza attığımız rekor başarı hepimizin eseri. Sabiha Gökçen Havalimanı; Malezya Airport Holding gibi ana işi havalimanı işletmeciliği olan global bir yapının deneyim ve marka değerleriyle güçlü bir şirket kültürüne sahip. Bu birikimden dolayıdır ki; bugün ISG, dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı olma özelliğini taşıyor. 22 yıldır hizmet veren Sabiha Gökçen’in geleceğini hiç bu kadar parlak görmemiştim. Görevi devredeceğim deneyimli ekip; ikinci pistin açılmasının da katkısı ve güçlü liderlikle şirketin başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Buna gönülden inanıyor ve yakın geleceği sabırsızlıkla bekliyorum.” diye devam etti.

Mohamed Rastam, “Yaptığı her şey için ona derin teşekkür borçluyuz”

Berk Albayrak’ın görevden ayrılmasının ardından CEO’luk görevini üstlenecek olan Mohammed Rastam ise şirketin başarısını sürdürmek ve daha da büyütmek için yoğun çaba harcayacaklarını vurguladı.

Rastam, "Berk Albayrak’ı, şirketimizdeki olağanüstü liderliği ve havacılık endüstrisine katkıları nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Organizasyon olarak en zorlu zamanlarımızdan birinde bize büyük destek sağladı. Yaptığı her şey için ona derin teşekkür borçluyuz” dedi.