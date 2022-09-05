Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Başkan Vekili ve Organizasyon Genel Koordinatörü Ali Faik Hacıoğlu, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, ISF Atletizm Komite Başkanı Nihat Doker, Türkiye Okul Sporları Organizasyon Kurulu Başkanı Güngör Doğanay ve beraberinde bulunan heyet Söğütlü’de bulunan Atletizm Sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeler de açıklamalar bulunan Federasyon Başkanı Karakullukçu, “Organizasyon için 2020 yılında adaylık başvurusunda bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda baş gösteren Covid pandemisi nedeniyle organizasyon 2022 yılına ertelendi. Aynı yıl Çin ve Fransa’da, içinde Atletizm bulunan ISF organizasyonları düzenlenecek. Organizasyonun 2023 yılında gerçekleştirmenin daha uygun olacağını değerlendirdik" dedi.

Söğütlü Atletizm pistinde gerçekleşecek organizasyon için tesislerin bakım ve onarımlarının titizlikle devam ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "2016 yılında Dünya Okullar Olimpiyatlarını ’Gymnasiade Trabzon2016’ en iyi şekilde düzenlemiştik. Aynı şekilde ISF Dünya Atletizm Şampiyonasını da aynı heyecan ve enerjiyle; başarılı bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.