Günlük yaşamın pek çok alanında kullanılan yapay zekâ uygulamaları ciddi bir büyüme gösteriyor. İş veren, ihtiyacı olan çalışan adaylarını yapay zekâ ile belirleyip, 6 ayrı dilde mülakat yapabiliyor.

İnsan kaynakları sektöründe iş gücünü en verimli kullanabilme adına yapay zekâ uygulamalarının ön plana çıktığını belirten OneNewOne Kurucusu Tunç Erman, "Platformu yaklaşık 3 milyonluk aday havuzuyla saniyeler içinde entegre ediyoruz. Akıllı sınıflandırma ve akıllı eşleştirme özellikleriyle en doğru kişiyi buluyoruz. Yapay zekâ, talep edilen aday ile o işin uzmanı gibi yazılı veya sözlü mülakat yapıyor. İş verenin istediği pozisyona en uygun aday yaklaşık 2 saat içinde iş verene sunuluyor. Yapay zekanın işe yerleştirdiği bu yeteneğin en doğru kişi olma oranı yüzde 90. Buna en hızlı dahil olan sektörlerin başında sigorta, banka, perakende ve enerji geliyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Bulgarca ve Rusça hizmet verilebiliyor. İş dünyası yapay zekaya çok çabuk entegre oldu. 2025 yılı sonuna kadar bu sektörler başta olmak üzere işe alımlarda yüzde 80 oranında adaylarla ilk görüşmeleri yapay zekâ yapacak” dedi.