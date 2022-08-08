Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Mehtap sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Bıçkıda ahşap kesimi yapan Muhammed Enes D.(24), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. Sol elinin 2 parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı tedavinin ardından ambulansla kopan parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahisine sevk edildi.

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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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