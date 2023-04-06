Kütahya’da, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güral, Çimse-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yasal süreç içerisinde halen devam ettiğini, görüşmeler sonunda herkesin memnun olacağı bir neticeye ulaşılacağını umduğunu söyledi.

İşçilerin, toplu sözleşmenin 4 aydır imzalanmaması nedeniyle fabrika önünde eylem yapması üzerine açıklama yapan Ali Güral, bazı çalışanlar tarafından yapılan kanun dışı eylemden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Güral, "1989 yılından beri porselen fabrikamızda toplu sözleşme görüşmeleri yaparız , ilk defa böyle bir olay yaşıyoruz . Şirketlerimizde ilk olarak 1968 yılında kereste fabrikamızda sendika ile tanıştık ve toplu sözleşme imzaladık . Porselen fabrikamızın açıldığı yıl olan 1989 yılında sendika geldi.Toplu sözleşme imza altına alındı. 34 seneden beri de porselen fabrikamızda sendika var. Her 2 senede bir toplu sözleşme imzaladık. Şu anda da sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal süre ve süreç içinde halen devam etmektedir. Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği noktada herhangi bir uyuşmazlık olmadığını, grev yada lokavt noktasında bulunulmadığını ifade etmek isterim" diye konuştu.