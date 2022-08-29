İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Müdürlüğü ekipleri., yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi merkezine 15 kilometrelik uzaklıkta bulunan Çepni köyünün mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandaki kesim alanında çalışan köylüler yangını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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