Elazığ’da kayısı işçilerini taşıyan çapa motoru şarampole yuvarlandı, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Alangören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayısı işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki çapa motoru, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.