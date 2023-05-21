Mersin’in Akdeniz ilçesinde fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti.

Olay, Akdeniz Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan paketleme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, paketleme tesisinde çalışan işçiler kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine işçiler ellerine ne geçtiyse birbirine atmaya başladı. Sopa ve taşlarla kavga eden işçiler birbirlerine sandık da fırlattı. Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.