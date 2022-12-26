Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçi, kaldığı odada mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçi, kaldığı odada mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından çalışmak için ilçeye gelen ve çalıştığı tekstil fabrikasının bir odasında kalan Hüseyin Çabuk, odasında ölü bulundu. İş arkadaşları, yerde hareketsiz yatarken buldukları Çabuk için sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Çabuk’un öldüğünü belirledi. Çabuk’un cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.