Gaziantep’te işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir şoför ve 5 işçi yaralandı.

Gaziantep’te işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir şoför ve 5 işçi yaralandı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 14 No’lu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan Burhan G. idaresindeki 27 S 3641 plakalı servis, önünde seyir halinde olan 61 K 12219 plakalı Abdurrahman Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servisin ön kısmı hurdaya dönerken serviste bulunan işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Acil Sağlık ekipleri yaralanan şoför ile 5 hafif yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazadan dolayı yolun bir şeridi trafiğe kapanırken trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.