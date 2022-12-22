Öte yandan, kaza nedeniyle Marmaracık ile Ulaş Mahallesi arasında Edirne istikametine yaklaşık 2 saat trafikte aksama yaşandı. Ulaş Jandarma karakolu ekipleri, tıkanan trafiğe müdahale ederek araçların kontrollü şekilde seyretmesini sağladı.

Felç olan trafiğe jandarma müdahale etti

Kaza sonrası yaralanan 12 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi.

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